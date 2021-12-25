Всей семьей: Нетребко и Эйвазов позировали с сыном в одинаковых новогодних пижамках

Анна Нетребко замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Они воспитывают сына Тьяго от первого брака оперной дивы и живут в Австрии.

В канун Рождества семья поздравила всех с праздником, опубликовав фото в одинаковых семейных пижамках.

«Дорогие друзья, отмечающие католическое Рождество! Поздравляем вас с праздником! Пусть это Рождество принесет вам умиротворения, счастья, здоровья и, самое главное, надежду! Надежду на то, что завтра будет лучше чем сегодня, надежду на новый светлый день, на любовь, мир и доброту. Пусть любовь побеждает все», — написала Нетребко.

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Добавим, что Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко часто бывают в России. Минувшим летом они посетили родной город оперной дивы – Краснодар.

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