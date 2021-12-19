Потратила 3 дня, поставила 3 елки: как Нетребко украсила к Новому году свою шикарную квартиру в Австрии

Оперная дива пригласила друзей, чтобы они помогли ей создать нужный волшебный эффект.

Анна Нетребко с полной ответственностью подходит к украшению своей роскошной квартиры в Вене на Новый год. В этот раз она потратила целых три дня, чтобы ее апартаменты стали по-настоящему праздничными.

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Оперная дива обратилась даже к помощи своих друзей и сына, а потом устроила застолье в честь завершения процесса.

В личном блоге она продемонстрировала, как все происходило. Певица поставила не одну, а несколько новогодних елок в разных комнатах. Развесила по стенам фонарики и елочные венки, в вазы опустила пушистые ветви с игрушками. А сын звезды Тьяго приготовил праздничный шоколадный пирог!

«Воздвижение зимней сказки!» — прокомментировала процесс Анна Нетребко.

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