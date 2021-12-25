«Камеди» — это, конечно, послушные собачки»: Белоголовцев дал нелестную характеристику шоу

Как отметил телеведущий, единственное место, где пролезает в наши дни сатира – программа «Вечерний Ургант».

Телеведущий Сергей Белоголовцев нелестно отозвался о программе Comedy Club, которая уже много лет с успехом выходит на канале ТНТ.

Как отметил юморист, единственный артист, который поражает его своим остроумием в наши дни — это Иван Ургант, который ведет программу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Этот ведущий любит сатиру, умеет стебать. Иногда у Урганта, как думает Белоголовцев, это получается очень хорошо. У программы «Вечерний Ургант» прекрасные авторы, а сам Иван очень остроумный человек, сообщает «Комсомольская правда».

«Пожалуй, это единственное место сейчас, где пролезает сатира. Потому что «Камеди» — это, конечно, послушные собачки. Но тут я вообще никому не судья». Сергей Белоголовцев

Напомним, что у шоу Comedy Club на канале ТНТ очень высокие рейтинги. Программа, как, впрочем, и «Вечерний Ургант» пользуется большой зрительской любовью.

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