«Все против Камеди»: в новогоднем шоу канала ТНТ собралось более сотни звезд

В новогоднюю ночь канал ТНТ устроит масштабный музыкальный баттл двух звездных команд.

С одной стороны будут участвовать резиденты Comedy Club, а с другой — популярные артисты: Клава Кока, Ольга Бузова, Лена Темникова, Даня Милохин, Little Big, Niletto, Регина Тодоренко и многие другие. Кто же победит в серии веселых челленджей?

Специальный новогодний выпуск Comedy Club под названием «Все против Камеди» собрал более 100 звезд. Зрители увидят Павла Волю, Гарика Харламова, Марину Кравец, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, Иду Галич, MARUV, Александра Ревву, Анатолия Цоя, Анну Хилькевич, Витю АК и DJ Smash.

Звездам предложат спеть кавер с 25-килограммовым микрофоном, прокатиться верхом на настоящем тигре и сыграть в песенную версию настольной игры «Активити». Клава Кока проведет математическую Олимпиаду, а Андрей Бебуришвили — музыкально-массажный сеанс. А еще певица Юлия Зиверт в этот вечер впервые предстанет в роли телеведущей.

Встречайте Новый год на ТНТ — смотрите вечеринку «Все против Камеди» 31 декабря в 23:00.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.