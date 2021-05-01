«Я занялся серьезным бизнесом»: Александр Ревва на «Камеди Клаб» озвучил свои планы на жизнь

Юморист, певец и актер Александр Ревва в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ заявил, что не так давно занялся предпринимательством.
«Я занялся серьезным бизнесом», — сказал он.
«Нефть?» — спросил ведущий программы Гарик Харламов.
«Бери выше. Заглушки в ремни безопасности. Жена Саши Анжелика смотрит сейчас и говорит про себя: «Нет, нам нельзя говорить, что мы торгуем шлюхами в Калуге», — подшутил второй ведущий Павел Воля.
«Мой бизнес связан с промышленными товарами», — признался Александр Ревва.
«Ты будешь выпускать ершики для отелей. Ты человек-загадка. Ты Ридлер из «Бэтмена», — заметил Харламов.
«Мы вам желаем удачи во всех начинаниях. Кино, песни, музыка. Все подряд», — добавил Павел Воля.
Напомним, что Александр Ревва пришел на «Камеди Клаб», чтобы рассказать о своем новом фильме «Прабабушка легкого поведения». Картина выходит на экраны 6 мая.