«Я занялся серьезным бизнесом»: Александр Ревва на «Камеди Клаб» озвучил свои планы на жизнь

Как отметил актер и певец, пока он всех тайн раскрывать не может.

Юморист, певец и актер Александр Ревва в эфире шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ заявил, что не так давно занялся предпринимательством.

«Я занялся серьезным бизнесом», — сказал он. «Нефть?» — спросил ведущий программы Гарик Харламов. «Бери выше. Заглушки в ремни безопасности. Жена Саши Анжелика смотрит сейчас и говорит про себя: «Нет, нам нельзя говорить, что мы торгуем шлюхами в Калуге», — подшутил второй ведущий Павел Воля. «Мой бизнес связан с промышленными товарами», — признался Александр Ревва.

«Ты будешь выпускать ершики для отелей. Ты человек-загадка. Ты Ридлер из «Бэтмена», — заметил Харламов. «Мы вам желаем удачи во всех начинаниях. Кино, песни, музыка. Все подряд», — добавил Павел Воля.

Напомним, что Александр Ревва пришел на «Камеди Клаб», чтобы рассказать о своем новом фильме «Прабабушка легкого поведения». Картина выходит на экраны 6 мая.

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