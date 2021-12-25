«Не в духе времени»: Белоголовцев объяснил, почему идея Стоянова возродить «Городок» провалилась

Телеведущий Сергей Белоголовцев объяснил, почему идея артиста Юрия Стоянова возродить некогда популярную программу «Городок» с треском провалилась.

«К примеру, Юра Стоянов, человек, которого я бесконечно люблю и уважаю, пытался возродить программу «Городок» — но нет, не тот темп, не та подача уже, не в духе времени». Сергей Белоголовцев

Как отметил Сергей Белоголовцев, он бы в сегодняшних реалиях не хотел заниматься юмором. При этом не исключил, что в ближайшее время возьмется за продюсирование какого-нибудь юмористического сериала. У него даже есть несколько интересных идей на этот счет. Но делать юмористическую телевизионную передачу он не собирается, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что программа «Городок» выходила с 1993 по 2012 год. Была закрыта после смерти коллеги Юрия Стоянова Ильи Олейникова.

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