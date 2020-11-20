«Большая честь быть его сыном»: Денис Клявер высказался об авторитете Ильи Олейникова

Экс-солист группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер стал героем проекта портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду!». Артист ответил на многочисленные вопросы о детях, женах, творческих планах и отношениях с бывшим напарником по дуэту Стасом Костюшкиным.

Коснулся разговор и отца Клявера, актера Ильи Олейникова. Звезды театра и кино, а также создателя шоу «Городок» не стало 8 лет назад. Но с годами Клявер чувствует большую ответственность.

«Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, насколько большая честь быть его сыном. И это для меня очень весомый аргумент. Для моего поведения, для моих шагов по жизни, потому что папин авторитет по жизни он настолько незыблемый и он за мной, что я не имею права как-то межеваться, размениваться по каким-то мелочам, когда за мной отец», — рассказал Клявер.

К слову, Клявер — это настоящая фамилия знаменитых отца и сына. И Денис не захотел брать псевдоним, а решил доказать отцу, что способен прославиться с ней.

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