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«Билеты продаются, но не покупаются»: Стоянов вспомнил свои первые гастроли с Олейниковым

Как отметил актер, в девяностых годах прошлого века в России был странный шоу-бизнес.

«Билеты продаются, но не покупаются»: Стоянов вспомнил свои первые гастроли с Олейниковым
Илья Олейников и Юрий Стоянов. Фото: Globallookpress.com

Актер Юрий Стоянов в эфире Comedy Club на канале ТНТ вспомнил их первые с Ильей Олейниковым гастроли с программой «Городок» по стране.

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов. Фото: Globallookpress.com

«Мы с Илюхой ехали на первые гастроли во Владивосток. Это было в 1996 году. Он все время звонил туда и спрашивал администратора: «Марик, Марик. Ну как там? Билеты продаются?» Он очень тогда волновался сильно. А пожилой Марик ему отвечал: «Илюшенька, билеты продаются, но не покупаются».

Юрий Стоянов

По словам Юрия Стоянова, в середине девяностых годов прошлого века такой вот странный был шоу-бизнес в стране.

Напомним, что программе «Городок» в девяностых годах прошлого века была неимоверно популярна. Была закрыта в 2012 году после смерти Ильи Олейникова.

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ВладивостокИлья ОлейниковПрограмма "Городок"Шоу "Камеди клаб"Юрий Стоянов