«Они проходят то же, что и мы»: Юрий Стоянов сравнил «Городок» и современный стендап

По мнению актера, раньше шутили над тем, что нравится, а сейчас над тем, что ненавистно.

Звезду «Городка», 63-летнего Юрия Стоянова, попросили прокомментировать то, что сегодня транслируется в юмористических телепередачах. Артист отметил, что его номера на эстраде — это тот же популярный в нынешнее время стендап. Но разница все-таки есть.

Мужчина отметил, что стендап — это история, построенная рассказчиком на себе, и в ней присутствует очень много внутренних комплексов автора и того, как он их ощущает. А еще современные комики очень много шутят над тем, что они ненавидят.

В интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Стоянов подчеркнул, что они с Олейниковым в «Городке» шутили про то, что им нравилось и что их смешило, а современный жесткий стендап предполагает разговоры о том, что ненавистно. Но при этом он отметил, что среди молодых комиков есть очень талантливые ребята.

Затем актер высказался конкретно о Comedy Club.

«Они проходят то же, что и мы. Они начинают взрослеть, становятся на ноги, становятся обеспеченными, довольно богами людьми, и их же зритель вдруг начинает им это же не прощать. И начинается: «Зажрались! Не смешно!» — говорит Стоянов.

Он отметил, что сегодня быть смешным и острым на телевидении, при наличии Интернета, очень непросто. Одного мастерства юмористу уже мало, считает ветеран жанра, и на первое место выходит материал, то есть, про что шутка. Она должна совпадать с тем, что есть в головах у зрителей, но на ТВ нельзя говорить обо всем, что обсуждается на кухне. Поэтому юмор зачастую и перетекает в Сеть.

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