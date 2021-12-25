«Заставлял нас целоваться»: Даня Милохин раскрыл правду о «романе» с Евгенией Медведевой

Даня Милохин и Евгения Медведева стали настоящими звездами «Ледникового периода». На протяжении всего проекта они были в числе лидеров турнирной таблицы и смогли очаровать не только самого строгого члена жюри Татьяну Тарасову, но и миллионы телезрителей.

Каждый номер пара откатывала с особой нежностью и трепетом, а в финале выступления сливалась в поцелуе. Зрители решили, что у тиктокера и фигуристки закрутился роман.

«Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться. Самое страшное – поддержки. Страшно уронить. Вот мы упали — и ничего, только шишка побыла у меня сутки. Главное, чтобы с Женечкой ничего не произошло. Это было бы гораздо хуже», — рассказал Милохин в студии шоу «Вечерний Ургант».

Добавим, что финал шоу, съемки которого уже закончились, покажут зрителям в начале января.

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