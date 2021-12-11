«Они для меня всего лишь незнакомые люди»: Даня Милохин – об отношениях с биологическими родителями

Даня Милохин рассказал о своих отношениях с биологическими родителями. Тиктокер — воспитанник детского дома с трехлетнего возраста. После того, как Даня стал знаменитым, родители стали выходить на связь. Однако инфлюэнсер признается, что не держит зла на родственников, но и намерено общаться не собирается.

«Они пытались выйти со мной на связь, но мне это так неинтересно. Я так не хочу испытывать наплыва эмоций от встречи с родителями. Если мы встретимся, начнутся эти монологи «Прости нас, Данечка, мы тебя любили, но вот такие мы оказались плохие». Мне все это не нужно, на самом деле. Они для меня всего лишь незнакомые люди, и я думаю, совершенно нормально, что я не хочу их видеть», — рассказал он в интервью Forbes.

Также Милохин не торопится общаться со своим братом — Ильей Милохиным. Старший брат также был с ним в детдоме. Тиктокер признался, что знает, как выглядят его родственники и обязательно протянет руку при встрече.

«Если вдруг случайно мы где-то пересечемся, я маму, конечно, узнаю, и это будет прикольно. Пожму ей руку, все-таки она меня родила. Как выглядит отец — тоже знаю. Если случайно встретимся, будет прикольно. Но намеренно видеться не планирую», — рассказал тиктокер.

Недавно Даня Милохин отметил свое 20-летие. Вечеринка прошла в стиле глэм-рок, а ее ведущей была Ида Галич. Поздравить тиктокера с юбилеем пришли Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Андрей Малахов, Евгения Медведева, приемные родители и друзья.

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