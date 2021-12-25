«Глаз радует»: Седокова показала свои «полушария», покрасовавшись перед камерой

На днях Анна Седокова запустила еще один проект. Певица решила научить своих подписчиц не зависеть от мужчин и зарабатывать деньги самостоятельно. Для этого она создала специальную платформу.

Тем временем в своем инстаграме Седокова поделилась кадрами, на которых позировала в корсете, блеснув прелестями фигуры. Фанаты оценили старания Анны.

«Сияете! Какая красота! Глаз радует! Очень красиво! Как всегда шикарная», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Седокова отметила свой 39-й день рождения. В личный праздник она улетела в Монте-Карло в сопровождении молодого мужа Яниса Тиммы. За спортсмена артистка вышла замуж в прошлом году. Этот брак стал для нее третьим.

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