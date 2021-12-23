«Платье лопнет»: Седокова обтянулась латексом, чтобы повилять на камеру своей «как у Ким»

Анна Седокова на днях отметила свой 39-й день рождения. Отмечать личный праздник певица решила в Монте-Карло, куда улетела с молодым мужем-баскетболистом. В своем инстаграме она делится кадрами с отдыха. На этот раз Седокова позировала в платье из латекса, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры.

«Вдох поглубже, платье лопнет. Шикарная! Акая е вы красивая и грациозная! Невероятно! Обожаю вас!» — писали пользователи Сети.

Напомним, с баскетболистом Янисом Тиммой Анна Седокова была в отношениях на протяжении года. Прошлой осенью они стали мужем и женой. Для артистки этот брак стал третьим, а для спортсмена – вторым.

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