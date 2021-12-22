«У мужа на заставке телефона»: Седокова в купальнике показала подкачанный «орех» по всей красе

На днях Анна Седокова отметила свое 39-летие. В честь личного праздника певица с мужем Янисом Тиммой улетела в Монте-Карло, а еще запустила собственную платформу. Артистка решила научить девушек не зависеть от мужчин и зарабатывать хорошие деньги.

В своем микроблоге Седокова поделилась снимком, на котором позировала в купальнике на пляже. Анна запечатлелась в пол-оборота, показав во всей красе свои формы.

«Это фото долго стояло у мужа на заставке телефона», — призналась Седокова.

больше по теме Лучики солнца: Седокова выставила выдающийся бюст на всеобщее обозрение Артистка с мужем отдыхает в Монте-Карло.

Напомним, Анна вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму в прошлом году. Этот брак стал третьим для артистки и вторым для спортсмена. На днях Анна заинтриговала новостью о том, что она, возможно, беременна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.