«Анютка, ты просто космос»: Седокова накинула халатик на голое тело, блеснув «ложбинкой греха»

На днях Анна Седокова отметила свой 39-й день рождения. По этому случаю артистка с мужем Янисом Тиммой решили отдохнуть в Монте-Карло.

В своем инстаграме Седокова делится моментами отпуска. На этот раз она запечатлелась в халате, который накинула на голое тело. Фанаты пришли в восторг.

«Анютка, ты просто космос! Классная! Как всегда, шикарная! Неповторимая», — писали пользователи Сети.

Напомним, в день своего рождения Седокова запустила онлайн-платформу, где планирует обучать девушек. Анна считает, что научит всех зарабатывать самостоятельно и не зависеть от мужчин.

К слову, у Седоковой помимо творческой деятельности на сцене процветает и свой бизнес. Еще в 2014-м артистка запустила собственный бренд одежды.

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