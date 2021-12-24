«Обиженные»: пассия Тимати оскорбила многодетных матерей Чукотки, доказывая, что она не эскортница

Саша Дони решила поговорить с подписчиками, но не смогла нормально выстроить беседу.

Юная пассия Тимати Саша Дони ответила на вопросы своих подписчиков, затронув темы, которые их волнуют больше всего.

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Один из фолловеров спросил, чем именно привлек ее Тимати. «Много чем, но я не буду говорить об этом в профиле», — коротко ответила блондинка. На вопрос о возрасте она сказала: «26 февраля будет 20».

Также Сашу Дони частенько обвиняют в том, что она оказывает эскорт-услуги. До этого дня она терпеливо молчала по этому поводу, но на сей раз решила все-таки объяснить людям, как обстоят дела на самом деле.

«Я реально не эскортница, это выдумали обиженные и, конечно, счастливые мамы десяти детей из Чукотки, которые сидят дома и не слышат от меня оправдания и росписи, откуда у меня деньги», — некорректно брякнула Саша Дони, зацепив интересы многодетных женщин Севера.

Кроме того, пассия рэпера так и не объяснила, откуда у нее средства на дорогие путешествия, брендовые вещи и ламборгини.

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