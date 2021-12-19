С картошкой между ног: новая пассия Тимати промо посреди улицы Дубая залезла на машину и раздвинула прелести

19-летняя киевлянка Саша Дони не скучает на курорте в ожидании возлюбленного.

Новый год юная подруга Тимати Саша Дони собралась встречать в Дубае. Красотка прилетела туда на днях и, судя по всему, ждет, когда к ней присоединится рэпер.

Времени длинноногая блондинка даром не теряет. В первый же день после прилета красотка стала разъезжать по городу на ярко-желтом Lamborghini и устроила фотосессию.

На новых фото, которыми поделилась красавица в микроблоге, она забралась уже на крышу авто и раздвинула свои прелести. Меж них Дони разместила картофель фри из известной сети фаст-фуд ресторанов. Проезжающие едва не свернули шею от такой картинки, ведь позировала красотка прямо посреди улицы Дубая.

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