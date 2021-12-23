Объемистым «добром» наружу: пассия Тимати в топе на ниточках оголила полушария груди

Длинноногая блондинка Саша Дони выбирает весьма откровенные наряды для выходов в люди.

Новая избранница рэпера Тимати, 19-летняя экс-гимнастка из Украины Саша Дони несколько дней отдыхает в Дубае. Туда девушка прилетела навстречу музыканту, который будет отмечать Новый год на курорте, и в ожидании суженого привлекает его внимание горячим контентом в микроблоге.

Подразнить бойфренда Дони решила откровенными кадрами с ночной прогулки. Красотка надела провокационный наряд, состоящий из топа на ниточках, едва прикрывающего ее объемистую грудь, и юбки с высоким разрезом.

Красиво позируя на берегу моря, красавица Саша повернулась в камеру пышным «добром». Отсутствие бюстгальтера под топом повысило градус кадра, и подписчики в комментариях забеспокоились, как же такая девушка ночью на побережье не побоялась остаться одна.

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