Как это все удержалось? Пассия Тимати сверкнула идеально шарообразной грудью в декольте до пупка

Саша Дони в Дубае отправилась в кафе в сексуальном наряде.

Юная пассия Тимати Саша Дони улетела с подругой в Дубай, где совсем не теряет время. Девушки гоняют по городу на ламборгини, загорают у бассейна на крыше небоскреба и отмечаются в местных ресторанах.

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Обладательница модельной фигуры вовсе не собирается прятать свои формы в арабской стране. В личном блоге блондинка продемонстрировала весьма сексапильный стайл с мини-шортиками и узким топом с декольте до пупка. Он, конечно же, не смог скрыть и половину объемной груди девушки Тимати, впечатляя идеально шарообразной формой.

Фотографии в этом секси-образе Саша Дони выставила в stories Instagram, не опасаясь за качество комментариев. Но они, судя по всему, все-таки беспокоят 19-летнюю модель. Она сообщила фолловерам, что теперь будет нещадно удалять из числа своих подписчиков тех, кто пишет нелицеприятные слова о ней.

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