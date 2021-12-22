«Она пришла в таком же наряде, как Марго снималась в ролике»: Тарасов ответил Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не ожидал увидеть бывшую жену певицу Ольгу Бузову на светском мероприятии, где они неожиданно пересеклись. По его словам, он спрашивал у организаторов, кто будет. Фамилии Бузовой среди гостей изначально не было.
«Я со спокойной душой пришел на вечер поддержать клип Марго Овсянниковой, в котором я сыграл главную роль. После чего я увидел Олю… Она пришла в таком же наряде, в каком Марго снималась в нашем совместном музыкальном ролике».
Как отметил Тарасов, ему приятно, что некоторые звезды публично поддержали именно его. В первую очередь, музыыканты Сергей Лазарев и Николай Басков. Они посоветовали ему «не париться», сообщает «СтарХит».
Напомним, что Ольга Бузова, когда увидела Тарасова, начала над ним подшучивать. В частности, сказала, что он машет ей с галерки.
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