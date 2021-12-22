«Она пришла в таком же наряде, как Марго снималась в ролике»: Тарасов ответил Бузовой

По словам футболиста, он не ожидал увидеть бывшую жену на мероприятии.

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не ожидал увидеть бывшую жену певицу Ольгу Бузову на светском мероприятии, где они неожиданно пересеклись. По его словам, он спрашивал у организаторов, кто будет. Фамилии Бузовой среди гостей изначально не было.

«Я со спокойной душой пришел на вечер поддержать клип Марго Овсянниковой, в котором я сыграл главную роль. После чего я увидел Олю… Она пришла в таком же наряде, в каком Марго снималась в нашем совместном музыкальном ролике». Дмитрий Тарасов

Как отметил Тарасов, ему приятно, что некоторые звезды публично поддержали именно его. В первую очередь, музыыканты Сергей Лазарев и Николай Басков. Они посоветовали ему «не париться», сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Ольга Бузова, когда увидела Тарасова, начала над ним подшучивать. В частности, сказала, что он машет ей с галерки.

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