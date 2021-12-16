«Не почитал сценарий и был в шоке»: Тарасов сыграл бойфренда экс-участницы «Дома-2» в музыкальном клипе

Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова представит новый клип на песню «Эйфория» уже 17 декабря. Первыми кадрами она уже поделилась в своем инстаграме. Романтическая композиция, главную роль в которой сыграл не кто-нибудь, а многодетный отец Дмитрий Тарасов.

Поклонники, увидев в кадре футболиста, сильно удивились.

«Ничего себе! Сам Тарасов! Где-то плачет Ольга Бузова», — писали пользователи Сети.

Вероятно, в клипе будут и откровенные сцены.

«Вообще не понимаю, зачем на это подписался. Не почитал сценарий и вообще в шоке», — сказал Тарасов.

Напомним, недавно спортсмен стал отцом в четвертый раз. Долгожданного сына, которого назвали Алексей, ему родила модель Анастасия Костенко.

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