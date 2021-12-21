Костенко отписалась от Тарасова в соцсетях после скандала с Бузовой

А все из-за скандала, который произошел на премии канала Fashion TV. Ольга Бузова решила со сцены снова устроить публичные разбирательства с бывшим мужем. Она унизила футболиста, заявив, что тот вроде как кусает себе локти из-за развода.

Но и на этом певица не успокоилась. Вечером она разместила в соцсетях несколько постов — для тех, кто с первого раза не понял.

Новоиспеченная жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, в свою очередь, не выдержала. Она ответила Бузовой цитатой из книги Максима Горького: «В карете прошлого далеко не уедешь».

При этом в семье Тарасова и Костенко все же произошел скандал. Подписчики заметили, что модель отписалась от мужа в «Инстаграме». Раньше она такого никогда не делала.

Ждем продолжения сериала, что тут еще сказать. «Дом-2», одним словом.

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