«Подарок от Неллички»: вдова Кобзона прислала дочерям Млодик и Виторгана игрушки и сладости к Новому году

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик поделилась в микроблоге милым семейным видео. В кадре она запечатлела супруга, сидящего в гостиной на диване.
Рядом резвятся две маленькие наследницы пары — Этель и Кларочка.
Девочки распаковывают подарки, которые для них передала вдова известного певца Иосифа Кобзона, Нелли Кобзон.
Этель и Клара оживлены, они радуются сюрпризу и весело щебечут, рассказывая друг другу, что у каждой из них в упаковке.
Ирина Млодик просит дочерей развернуться лицом к камере и поблагодарить Нелли Кобзон.
Малышки повторяют вслед за мамой: «Спасибо, Нелли!»
Ирина Млодик призналась, что им было невероятно приятно получить эти презенты и знаки внимания к своей семье от Нелли Кобзон.
«Подарок от Неллички Кобзон… Прислала нашим доченькам новогодние подарки! Каждый год традиция в этой замечательной семье поздравлять своих друзей!» — написала под видео Ирина Млодик.
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