Моложавая и стройная блондинка! 70-летняя Нелли Кобзон в роскошном платье изящно подчеркнула тонкую талию

Выглядит вдова Иосифа Кобзона весьма и весьма молодо. Ей не дашь и больше пятидесяти.

Нелли Кобзон в компании именитого дизайнер Игоря Гуляева появилась на одном из светских мероприятий. Многие поклонники едва узнали вдову Иосифа Давыдовича. Жена народного артиста СССР заметно похорошела и помолодела. Сложно поверить, что Нинель Михайловне вот-вот исполнится 71 год. Ей не дашь и больше пятидесяти.

Стройная и моложавая блондинка без мимических морщинок на лице, с открытым взглядом, изящными словно высеченными из мрамора скулами, аккуратным подбородком и совершенно четким овалом блистала среди звездных гостей мероприятия. Свои роскошные белокурые локоны вдова Иосифа Кобзона оставила распущенными по плечам, украсив прическу ободком в одной цветовой гамме с нарядом.

Будучи вдовой, Нелли не стала одеваться в пестрые и яркие тона. Она отдала предпочтение стильному дорогому монохромному черному оттенку, примерив силуэтное платье с острыми подплечниками и скромным декольте. Наряд идеально сел на фигуре Нинель Михайловны, а длина мидакси позволила показать изящные щиколотки. Акцент жена Иосифа Давыдовича сделала на тонкой талии.

«Просто фантастика!», «Невероятная женщина! Богиня», «Жаль, что так рано овдовела! Очень красивая и достойная женщина, заслуживает уважения», «Все тут идеально! И наряд и фигура! Никакой вульгарности! Браво», «Иосиф Давыдович бы восторгался такой красавицей-женой! Просто идеально», «Стройная талия позволяет носить любые платья! Но тут все выдержанно со вкусом! Очень изящно», «Грация и красота», — пишут фолловеры.

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