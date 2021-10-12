В театр с семьей: Млодик нарядила дочь Виторгана в бархатное платье со вставками из парчи для светского выхода

Звездная пара Ирина Млодик и Эммануил Виторган сходили на постановку с трехлетней дочкой Этель.

Ирина Млодик не устает благодарить своего мужа Эммануила Виторгана за поступок, на который он решился ради нее, будучи уже довольно пожилым человеком.

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Речь о рождении дочерей пары Этель и Клары. Эммануилу Виторгану было уже под восемьдесят, когда на свет с разницей в год с небольшим появились две его наследницы. Этель сейчас три с половиной года, а Кларе в августе исполнилось два.

Звездные супруги души не чают в своих дочерях и проводят с ними максимум своего времени. В этот вторник Ирина Млодик и Эммануил Виторган были в театре, а компанию им составила старшая дочка Этель.

В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, на котором они запечатлены втроем.

«Посмотрели в театре «Около дома Станисловского» потрясающую моно-оперу «Зеркала» с Игорем Демариным. Браво! Спасибо, дорогие! Потрясены!» — написала Ирина Млодик в микроблоге.

Для похода в театр она облачилась в черные брюки, а красную блузу сочетала с туфлями на высоком каблуке такого же цвета. Дочку Этель Ирина Млодик нарядила в черное платье из бархата со вставками из серебристой парчи.

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