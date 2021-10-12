В театр с семьей: Млодик нарядила дочь Виторгана в бархатное платье со вставками из парчи для светского выхода

Ирина Млодик не устает благодарить своего мужа Эммануила Виторгана за поступок, на который он решился ради нее, будучи уже довольно пожилым человеком.
Речь о рождении дочерей пары Этель и Клары. Эммануилу Виторгану было уже под восемьдесят, когда на свет с разницей в год с небольшим появились две его наследницы. Этель сейчас три с половиной года, а Кларе в августе исполнилось два.
Звездные супруги души не чают в своих дочерях и проводят с ними максимум своего времени. В этот вторник Ирина Млодик и Эммануил Виторган были в театре, а компанию им составила старшая дочка Этель.
В микроблоге Ирина Млодик поделилась снимком, на котором они запечатлены втроем.
«Посмотрели в театре «Около дома Станисловского» потрясающую моно-оперу «Зеркала» с Игорем Демариным. Браво! Спасибо, дорогие! Потрясены!» — написала Ирина Млодик в микроблоге.
Для похода в театр она облачилась в черные брюки, а красную блузу сочетала с туфлями на высоком каблуке такого же цвета. Дочку Этель Ирина Млодик нарядила в черное платье из бархата со вставками из серебристой парчи.
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