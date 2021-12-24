Скандалы, слава и любовь: секс-символ турецкого кино Бурак Озчивит может отправиться в тюрьму после дня рождения

Одному из самых популярных актеров Турции исполнилось 37 лет. В канун праздника состоялось первое судебное заседание .

Секс-символ турецкого кино, любимец женщин, жгучий красавец Бурак Озчивит появился на свет в канун католического Рождества — 24 декабря 1984 года.

К своим 37-ми годам Бурак Озчивит имеет все, о чем только можно мечтать. За его плечами съемки в культовых турецких сериалах: «Королек — птичка певчая», «Великолепный век» и других, у него красавица-жена и маленький сын.

А еще есть слава, деньги, популярность. И, конечно же, обратная их сторона.

Имя Бурака Озчивита часто попадает на страницы СМИ в связи со скандалами. Так, перед свадьбой с Фахрийе Эвджен выяснилось, что у него на момент начала романа с ней была невеста. Эту историю о любовном треугольнике подхватили и раздули. На Бурака тогда обрушился негатив со стороны поклонников.

Но он и его красавица-супруга уже четыре года счастливы в браке и воспитывают сына Карана, появившегося на свет в 2019 году.

Правда, истории об изменах и неминуемом крахе семьи Бурака Озчивита все равно преследуют актера.

А в канун дня рождения Бурака Озчивита состоялось первое судебное заседание по громкому делу.

Против Бурака Озчивита дали показания его коллеги по съемочной площадке фильма «Основание: Осман». Они рассказали, что актер вел себя агрессивно, кричал матом и угрожал им. Дело было передано в суд.

Озчивит опровергнул все обвинения и назвал все происходящее провокацией. А между тем, если обвинения подтвердятся, Бураку Озчивиту грозит четыре года тюрьмы. Мало кто верит, что звезда понесет наказание. Но урон его репутации уже нанесен немалый.

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