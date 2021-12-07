Мама щекочет, а он смеется! Фахрийе Эвджен покуражилась с сынишкой Караном в уютной гостиной дома

Бурак Озчивит много снимается. Он получил главную роль в турецком сериале «Основание Осман». Эта историческая лента повествует о славном предке султана Сулеймана — Османе Гази, который и положил начало османской династии, создав по сути сильное государство. Все заботы о воспитании их общего с Бураком сына взяла на себя Фахрийе Эвджен. Почти весь декретный отпуск она посвятила первенцу. Сейчас актриса также занята на съемках исторической ленты, но при этом старается не забывать и о семье.

В своем микроблоге Фахрийе Эвджен поделилась свежим домашним кадром, показав подросшего сынишку Карана. Малыш удобно устроился у мамы на коленках, а та его щекотала. Сын Бурака Озчивита запрокинул голову, смеясь и веселя свою красавицу-маму.

Напомним, что Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен сыграли свадьбу летом 2017 года в Стамбуле. Спустя два года в 2019-м у них родился первенец — сын Каран. Поклонники пары с нетерпением ждут, когда актриса подарит Бураку Озчивиту долгожданную дочку.

Кстати, малышка-дочурка родилась у Халита Эргенча и Бергюзар Корель. Вместе с Халитом Бурак Озчивит снимался в сериале «Великолепный век». Озчивит сыграл хранителя султанских покоев Малкочоглу Бали-бея, а Эргенч предстал в образе султана Сулеймана.

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