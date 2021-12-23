Когда турчанки в деле! Фахрийе Эвджен в лаковых кожаных брюках показала, в чем можно праздновать Новый год

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» подобрала образ, который многие модницы могли бы взять на заметку.

Фахрийе Эвджен слывет первой модницей и не зря! В ее звездной гардеробе сплошь трендовые наряды. Так, жена Бурака Озчивита щегольнула аутфитом, который идеально подошел бы и для празднования Нового года. На вечеринке в таком луке каждая модница чувствовала бы себя особенной. Стилисты уже давно говорят о том, что в новогоднюю ночь не обязательно наряжаться в платье. Можно блистать и в брючных ансамблях. Вот и пример от турецкой красавицы Фахрийе Эвджен.

Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» примерила лаковые кожаные брюки-скинни с бархатным лонгсливом. Изюминкой образа стали «золотые» туфли лодочки на шпильке. Не забыла жена Бурака Озчивита и про макияж. Так, глаза она подкрасила в технике смоки-айс, на губах — матовая кофейная помада, а на скулы нанесла персиковые румяна. Завершили лук мелкие кудри с пышной укладкой.

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