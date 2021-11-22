«Домашние кадры»: Бурак Озчивит с отросшей бородой, как у Санта Клауса, предстал у нарядной елочки

Звезда «Великолепного века» уже подготовился к празднованию Нового года.

Звезда турецких сериалов «Великолепный век» и «Королек – птичка певчая» на экране выглядит, как решительный мужественный герой, но в жизни он умеет быть мягким и пушистым.

Он трогательный отец для своего маленького сына Карана, частенько бывает с ним в парке, берет с собой на рыбалку, катается с малышом на лошадях. Актер – любящий муж своей 35-летней жены Фахрийе Эвджен.

А еще он умеет быть настоящим домоседом. В личном блоге Бурак Озчивит обнародовал уютное домашнее фото в теплом зимнем свитере на фоне нарядной новогодней елочки. Любопытно, что артист при этом отрастил бороду, как у Санта Клауса.

«Домашние кадры», — подписал он фото.

«Это Санта или Бурак Озчивит?», «Играете Санта Клауса в новом фильме?», «Да к нам Санта Клаус пожаловал», — прокомментировали снимок Бурака Озчивита пользователи Сети.

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