«Мелкая — точная копия Хюррем»: Мерьем Узерли показала подросших дочек под рождественской елочкой

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли вместе с маленькими наследницами украсила дом к предстоящему празднику.

Актриса турецкого происхождения Мерьем Узерли, сыгравшая Хюррем Султан в культовом сериале «Великолепный век», в эти предпраздничные дни наслаждается обществом двух своих наследниц.

Вместе с дочками Ларой и Лили Мерьем Узерли украсила дом к Рождеству.

Яркими моментами звезда поделилась со своей аудиторией в Instagram. Мерьем Узерли вместе с малышками позировала рядом с украшенной елочкой.

Судя по всему, удовольствие от превращения дома в рождественскую сказку получили все трое.

Подписчики Мерьем Узерли пришли в восторг от этих кадров и пожелали актрисе и ее наследницам счастливого Рождества.

«Мелкая — точная копия Хюррем», «Такие же красавицы, как и мамочка», «Старшая доча — копия мама», — высказались в Сети.

Напомним, старшей дочери Мерьем Узерли Ларе семь лет, а Лили восьмого января исполнится годик. С отцом Лары актриса рассталась еще до ее появления на свет. А имя папы годовалой Лили Мерьем держит в секрете.

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