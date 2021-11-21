«Досадный ляп профукали»: верная служанка Хюррем султан блеснула татуировкой на запястье в XVI веке

Костюмеры и гримеры турецкого сериала «Великолепный век» не заметили нательный рисунок на запястье актрисы Бурджу Туны, когда подбирали для нее наряд.

Киноляпы — далеко не редкость! Однако от полюбившихся картин поклонники всегда ждут идеальности. К примеру, продюсеры турецкого сериала «Великолепный век» не раз упускали из виду малозначительные моменты, которые позже «подлавливали» внимательные зрители.

Так, к примеру, фанаты заметили в одной из серий, что Махидевран султан показалась в кадре с французским маникюром. Разумеется, мастеров по ногтевому сервису в Османской империи не было. Просто Нур Феттахоглу не обратила внимание на свои аккуратно подпиленные ноготки, готовясь к очередной сцене в гареме. Она просто забыла, что фаворитки и рабыни султана Сулеймана хотя и ухаживали за своей внешностью, но делать маникюр не могли. Этой услуги просто не существовало в те времена.

Оконфузились и костюмеру сериала «Великолепный век», которые подобрали не самый удачный наряд для верной служанки Хюррем султан. Актрисе больше бы подошло платье с длинными рукавами-колокол. Так, помогая своей госпоже приготовиться к хальвету Гюльнихаль хатун показала татуировку на запястье и это в 16 веке. Если бы Бурджу Туна примерила платье с длинными рукавами, то свой нательный рисунок она могла бы скрыть.

Также «тонкий ляп» с татуировкой пропустили и гримеры. Они могли наложить тональную основу, скрыв замысловатый рисунок на запястье актрисы. Но никто, кроме внимательных поклонников, этот досадный штрих не заметил.

«Откуда у Гюльнихаль, которая прибыла в Стамбул вместе с Хюррем как рабыня, такая татуировка??», «Во дают! Надо было хотя бы тональной основой прикрыть», «Гримеры тоже ничего не заметили, да у них там сотни девушек мелькали», «Досадный ляп как всегда профукали», «Тонкий конфуз костюмеров», «Ладно хоть без накладных ресниц и губ с филлерами!! И на том спасибо», «Зато ехидные фанаты тут как тут», «Ну татуировку сложно не увидеть, куда костюмеры смотрели», — пишут фолловеры.

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