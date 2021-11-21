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«Досадный ляп профукали»: верная служанка Хюррем султан блеснула татуировкой на запястье в XVI веке

Костюмеры и гримеры турецкого сериала «Великолепный век» не заметили нательный рисунок на запястье актрисы Бурджу Туны, когда подбирали для нее наряд.

«Досадный ляп профукали»: верная служанка Хюррем султан блеснула татуировкой на запястье в XVI веке
Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Киноляпы — далеко не редкость! Однако от полюбившихся картин поклонники всегда ждут идеальности. К примеру, продюсеры турецкого сериала «Великолепный век» не раз упускали из виду малозначительные моменты, которые позже «подлавливали» внимательные зрители.

Так, к примеру, фанаты заметили в одной из серий, что Махидевран султан показалась в кадре с французским маникюром. Разумеется, мастеров по ногтевому сервису в Османской империи не было. Просто Нур Феттахоглу не обратила внимание на свои аккуратно подпиленные ноготки, готовясь к очередной сцене в гареме. Она просто забыла, что фаворитки и рабыни султана Сулеймана хотя и ухаживали за своей внешностью, но делать маникюр не могли. Этой услуги просто не существовало в те времена.

Оконфузились и костюмеру сериала «Великолепный век», которые подобрали не самый удачный наряд для верной служанки Хюррем султан. Актрисе больше бы подошло платье с длинными рукавами-колокол. Так, помогая своей госпоже приготовиться к хальвету Гюльнихаль хатун показала татуировку на запястье и это в 16 веке. Если бы Бурджу Туна примерила платье с длинными рукавами, то свой нательный рисунок она могла бы скрыть.

Также «тонкий ляп» с татуировкой пропустили и гримеры. Они могли наложить тональную основу, скрыв замысловатый рисунок на запястье актрисы. Но никто, кроме внимательных поклонников, этот досадный штрих не заметил.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Служанка, которая помогала Хюррем султан подготовиться к хальвету «случайно» засветила татуировку на запястье. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

«Откуда у Гюльнихаль, которая прибыла в Стамбул вместе с Хюррем как рабыня, такая татуировка??», «Во дают! Надо было хотя бы тональной основой прикрыть», «Гримеры тоже ничего не заметили, да у них там сотни девушек мелькали», «Досадный ляп как всегда профукали», «Тонкий конфуз костюмеров», «Ладно хоть без накладных ресниц и губ с филлерами!! И на том спасибо», «Зато ехидные фанаты тут как тут», «Ну татуировку сложно не увидеть, куда костюмеры смотрели», — пишут фолловеры.

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