«Мы с папой так рады»: Мерьем Узерли родила второго ребенка

Мерьем Узерли поделилась прекрасной новостью в Instagram. Актриса турецкого сериала «Великолепный век» сообщила, что накануне, восьмого января, на свет появилась ее вторая дочка. Малышку родители назвали Лили.

«Вчера, 8.01.2021. Моя дорогая Лили, мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье», — написала Мерьем Узерли в Instagram.

Пост актриса сопроводила невероятно трогательными кадрами, на которых она запечатлена вместе с новорожденной малышкой. Молодая мама показала, как дочка впервые прикоснулась к ее груди, а затем мирно уснула на руках.

Мерьем Узерли при этом выглядит довольно уставшей, но все же очень счастливой.

Многочисленные поклонники актрисы тут же начали поздравлять ее с пополнением в семье. Они желают новорожденной Лили и ее родителям здоровья и счастья.

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Напомним, девочка стала второй дочкой Мерьем Узерли. Дома маму с сестренкой ждет шестилетняя Лара. С отцом старшей дочери актриса рассталась еще до ее появления на свет. А имя счастливого папы новорожденной малышки Мерьем не раскрывает.

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