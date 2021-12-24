«Имеет право»: Авербух поддержал Тутберидзе в ее высказывании про Плющенко

Этери Тутберидзе заявляла, что не считает его конкурентом.

Илья Авербух поддержал Этери Тутберидзе в ее высказывании в адрес Евгения Плющенко, сообщает sportkp.ru.

Напомним, тренер в интервью Первому каналу заявила, что не считает олимпийского чемпиона своим конкурентом. Муж Елизаветы Арзамасовой расценивает это высказывание адекватным ситуации.

«Этери Георгиевна имеет полное право говорить так. Многие из юниорок Плющенко — это те, кто перешли к нему от Тутберидзе. Любому тренеру для становления нужно время, оно необходимо и Плющенко, чтобы показать свою группу», — прокомментировал Илья Авербух сайту «РИА Новости».

Между тем он уточнил, что речь идет о настоящей ситуации, но это вовсе не значит, что так будет всегда.

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