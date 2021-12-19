Спортсмен и просто красавец: как выглядит брутальный брат Ильи Авербуха, который живет в Сочи

Илье Авербуху накануне исполнилось 48 лет. К нему в этот день обратилось множество знаменитостей, родственников и друзей с теплыми словами поздравлений. Не обошел стороной это событие и брат олимпийского чемпиона по фигурному катанию Даниил.

В личном блоге он поздравил своего родственника и обнародовал фото из прошлого. Несмотря на разницу в возрасте (Даниил младше на 17 лет), они были очень дружны, много времени проводили вместе, занимались спортом и играми, отдыхали вместе на море.

Правда Илья Авербух увлекся в итоге фигурным катанием, а Даниил Авербух фехтованием. Сейчас младший брат фигуриста развивает этот вид спорта в Сочи, а его брутальная внешность привлекает множество поклонниц.

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