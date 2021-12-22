«Плющенко? А он есть?»: Тутберидзе в колкой манере высказалась о двукратном олимпийском чемпионе

По словам наставницы, если ты позвал спортсмена к себе — значит ему уже обязан.

Тренер Этери Тутберидзе в шоу «Пусть говорят» на Первом канале колко высказалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

«Существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит? Ну вот есть Плющенко, условно говоря», — спросил ведущий Дмитрий Борисов.

«А он есть?» — подшутила Тутберидзе.

«Не знаю», — заметил Борисов.

«Я тоже», — сказала Тутберидзе.

«Я теоретически. Про условного Плющенко, который условно приглашает к себе спортсменок», — заявил Борисов.

«У меня нет условного Плющенко. Если наши спортсмены хороши, то будут желанны везде. Мы стремимся, чтобы они были сильными и желанными. Здесь все зависти — от спортсмена. От доверия и понимания. Я никогда и никого не приглашала. Хотя смотришь и понимаешь, что больше дала бы. Но я не перешагиваю эту грань. Если ты позвал — значит обязан». Этери Тутберидзе

Напомним, что несколько учениц Этери Тутберидзе в разное время уходили в школу Евгения Плющенко. Однако затем возвращались обратно, не добившись больших побед.

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