«Чао!»: как Плющенко и Мишин отреагировали на скандальные высказывания Тутберидзе

Тренер и его звездный ученик ушли в глухую оборону.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и тренер Алексей Мишин отказались от комментариев после скандального интервью наставницы Этери Тутберидзе, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

«Нет. Я не комментирую ничего. Не даю никаких интервью», — заявил Евгений Плющенко.

«Я не комментирую. Чао!», — сказал со своей стороны Алексей Мишин.

Напомним, что Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале весьма пренебрежительно высказалась о Евгении Плющенко и возможном с ним соперничестве. Кроме того, она крайне удивилась, что звездная ученица Алексея Мишина чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не прыгает четверные прыжки. По ее словам, она бы без проблем обучила фигуристку сложным элементам.

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