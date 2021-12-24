Пошел по маминым стопам: сын Жанны Фриске показал, как прекрасно играет на гитаре

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram показал, как его сын от покойной певицы Жанны Фриске Платон филигранно играет на гитаре.

Надо признать, что мальчик к своим восьми годам уже неплохо овладел этим музыкальным инструментом. Судя по всему, он пошел по стопам своей звездной мамы.

«Письмо Деду Морозу само себя не напишет. Вы же понимаете». Дмитрий Шепелев

Напомним, что Платон Шепелев появился на свет в 2013 году. Отец ребенка Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет бабушке и деду, родителям Жанны Фриске, видеться с мальчиком. Телеведущий много лет не общается с семейством.

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