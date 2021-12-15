«Задумываюсь о другой жизни»: Дмитрий Шепелев планирует покинуть Россию

Дмитрий Шепелев планирует покинуть Россию. Телеведущий поделился, что мысль об эмиграции манила его с детства. В качестве нового ПМЖ он рассматривает Европу или Америку. Об этом Шепелев сообщил в своем микроблоге.

«Каждый раз, оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни», — рассказал телеведущий в Instagram.

Задуманное пока тяжело воплотить, потому что работа Дмитрия связана непосредственно с языком. Шепелев признается, что завидует тем, кому легко сменить место жительства.

«Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория, она русскоязычная. Остается только позавидовать тем, кто может позволить себе переехать на Гавайи и вести дела дистанционно через ноутбук, наслаждаясь океанским бризом и пина коладой», — размышляет телеведущий.

Напомним, Дмитрий Шепелев вместе со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой воспитывает сына Платона от брака с Жанной Фриске, дочь Екатерины Ладу и их общего сына Тихона. Многодетное отцовство пока все дальше отдаляет телеведущего от назначенной цели.

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