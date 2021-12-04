«Я обалдела»: Маша Распутина оправдалась за слова о Жанне Фриске

Маша Распутина никак не может наладить отношения с младшей дочерью. Недавно она побывала в студии ток-шоу и рассказала подробности семейной жизни. Не остался в стороне и Роман Захаров – сын Виктора Захарова, который много лет назад стал мужем артистки. По его словам пара живет в неофициальном браке.

После этого к скандалу присоединилась бывшая жена Виктора Захарова – Елена. Она обвинила Распутину в распаде семьи, а также сказала, что некогда Маша произнесла нелестные слова в адрес покойной Жанны Фриске. Сама же Распутина опровергла все.

«Я обалдела! Это наглая ложь, причем, в извращенной форме. Я никогда ничего подобного не говорила! Никогда и никому! Просто ужас, что происходит! Как можно об умершем человеке такое сказать? Никогда нельзя про умершего человека говорить плохо. Даже о своем враге, если он скончался. Что касается Фриске, то она мне ничего плохого не сделала, чтобы я могла такое заявить!» — цитирует Распутину «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.