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«Насмотрелся перед сном»: Дмитрий Шепелев раскрыл секреты новогодней вечеринки Comedy Club

По словам шоумена, ночью во сне у себя дома он скрипел зубами.

«Насмотрелся перед сном»: Дмитрий Шепелев раскрыл секреты новогодней вечеринки Comedy Club
Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram раскрыл секрет новогодней вечеринки Comedy Club.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev/

«Насмотрелся я перед сном на вечерние платья участниц команды «Женская сборная» с новогодней вечеринки Comedy Club и лег спать».

Дмитрий Шепелев

Как отметил Шепелев, ночью он проснулся от того, что жена Екатерина Тулупова закрывала ему рукой нос. Он подумал, что храпел во сне. Однако выяснилось, что он всего лишь скрипел зубами.

Напомним, что новогоднее шоу Comedy Club — это всегда смех и веселье. Номера комиков получаются очень запоминающимися.

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