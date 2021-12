«Девочки-католички»: Орбакайте в платье-облаке из тюля в компании дочки поздравила поклонников с Рождеством

Кристина Орбакайте, будучи наполовину литовкой (папа — артист эстрадно-циркового жанра Эдмундас Орбакас), является католичкой. Она каждый год поздравляет своих поклонников в личном блоге с Рождеством именно по католическим канонам.

Не стала изменять своим правилам наследница Аллы Пугачевой и в этом году. Певицу на сей раз поддержала ее дочка Клава Земцова.

Кристина Орбакайте запечатлелась с ней в белых нарядных платьях. Клава выбрала модель в накладных цветах, а ее мама — воздушное платье-облако из тюля с розовым поясом.

«Мы, девочки-католички, поздравляем всех с наступающим Рождеством. We wish you a Merry Christmas! Счастья, счастья, счастья!» — написала Кристина Орбакайте в своем Instagram.