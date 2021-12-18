«Образ яркий»: Орбакайте пришла на открытие магазина в бархатном жакете Gucci и джинсах

Кристина Орбакайте появилась на открытии отдела косметического бренда в стильном эклектичном аутфите.

Певица примерила двубортный бархатный жакет Gucci оранжевого цвета с широким воротником, сочетав его с романтичной блузой с рюшами и бантом. Образ артистка дополнила классическими брюками из денима.

«Образ Кристины в стиле ярких 70-х в модном смешении стилей: классики, ретро и хиппи. Контраста добавляет и цветовое комбинирование. Оранжевый с синим в сочетании усиливают яркость друг друга (цветовой круг Иттена). Поэтому образ яркий и контрастный. Кристина выглядит в нем очень органично», — прокомментировала лук Кристины Орбакайте специально для Teleprogramma.pro имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.