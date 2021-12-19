«Красота какая»: Орбакайте в алом платье с рюшами в области колен предстала в цирке

Кристина Орбакайте снялась в праздничной программе, посвященной 100-летию цирка имени Никулина на Цветном бульваре. Ее покажут 19 декабря на Первом канале.

Звезда запечатлелась в цирке в алом платье полуприлегающего силуэта в пол с рюшами в области бедер и колен, вызвав восторг внешним видом у публики.

«Красота какая», «Кристиночка! Вы такая классная. Вы умничка. И внешне красотка. И голос ангела. И манера держаться на сцене. Вы неповторимы. Вы лучшая», «Кристина, ты шикарна!», «Образ – огонь!», «Алая дочь Аллы! Прекрасно выглядите!» — восхитились фолловеры.

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