Как приготовить рулетики из семги к Новому году
Видео
Как правильно складывать свитеры
Видео

«Красота какая»: Орбакайте в алом платье с рюшами в области колен предстала в цирке

Кристина Орбакайте снялась в праздничной программе Первого канала.

«Красота какая»: Орбакайте в алом платье с рюшами в области колен предстала в цирке
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте снялась в праздничной программе, посвященной 100-летию цирка имени Никулина на Цветном бульваре. Ее покажут 19 декабря на Первом канале.

Звезда запечатлелась в цирке в алом платье полуприлегающего силуэта в пол с рюшами в области бедер и колен, вызвав восторг внешним видом у публики.

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

«Красота какая», «Кристиночка! Вы такая классная. Вы умничка. И внешне красотка. И голос ангела. И манера держаться на сцене. Вы неповторимы. Вы лучшая», «Кристина, ты шикарна!», «Образ – огонь!», «Алая дочь Аллы! Прекрасно выглядите!» — восхитились фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Вечернее платьеКристина ОрбакайтеМосковский цирк Никулинановости шоу-бизнесаОрбакайте новостицирк