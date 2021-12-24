«Кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?»: Нагиев ошарашил народ

Телеведущий не стал уточнять, что конкретно с ним произошло и зачем эму этот специалист.

Телеведущий Дмитрий Нагиев в Instagram ошарашил народ неожиданным признанием. Неужели шоумен страдает от деликатного недуга?

«Долго не появлялся, ждал, когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону, на рабочей пока сидят. Напишите что-нибудь. Чего бубнить-то. И да — кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?» Дмитрий Нагиев

«Дмитрий, мы вас любим и обожаем. Только вы так можете написать», «Брутальный мужчина. И шуточка хороша», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Нагиев — ведущий проекта «Голос» на Первом канале. Он известен своими шутками и каламбурами.

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