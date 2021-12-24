«Кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?»: Нагиев ошарашил народ

Телеведущий Дмитрий Нагиев в Instagram ошарашил народ неожиданным признанием. Неужели шоумен страдает от деликатного недуга?
«Долго не появлялся, ждал, когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону, на рабочей пока сидят. Напишите что-нибудь. Чего бубнить-то. И да — кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?»
«Дмитрий, мы вас любим и обожаем. Только вы так можете написать», «Брутальный мужчина. И шуточка хороша», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Дмитрий Нагиев — ведущий проекта «Голос» на Первом канале. Он известен своими шутками и каламбурами.
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