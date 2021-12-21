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«А Нагиев заскулил?»: Горбань в мокром бикини обнажила крепкие груди в «бодрой стойке»

Звезда сериала «Кухня» подчеркнула манящие формы своей стройной фигуры, побултыхавшись в бассейне.

«А Нагиев заскулил?»: Горбань в мокром бикини обнажила крепкие груди в «бодрой стойке»
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Мария Горбань — дважды мама. У нее есть дочка Стефания и сын Нилан, мальчика актриса из сериала «Кухня» родила в браке с кинооператором Кириллом Зоткиным. Малыш пары появился на свет за океаном, рожать Маша предпочла в Штатах.

После беременности актриса с легкостью сбросила лишний вес. Горбань знает, чем очаровать поклонников. Так, ныряя в бассейне в мокром льнувшим к телу купальнике, Мария засветила аппетитные формы и крепкую грудь в «бодрой стойке».

«А Нагиев заскулил?? Небось, ревнует вас к настоящему мужу-то!! Эх, упустил свой шанс», «А что у Димы есть время все сторисы Машки пересматривать и лайкать ее фоточки?? Что за бредни», «Возбуди интерес», «Ну что за русалочка из сказки», «Только с пометкой 18+», «Слишком сексуально! Фигурка — топчик», «Нагиев в глубоком обмороке», «Ну шалунишка», «Озорница», «Как в такую не влюбиться?» — пишут фолловеры.

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