А потом Нагиев назвал ее лучшей грудью: как выглядела Рудова до того, как прославиться и стать секс-символом

Звезда сериалов и кино Наталья Рудова сегодня имеет многомиллионную армию поклонников и получает приглашения сниматься не только в многосерийных фильмах, но и клипах звезд. А еще блондинка обладает званием самой сексуальной женщины страны по версии журнала Maxim.
Сейчас она при росте 172 см весит 55 кг, много работает над своей фигурой, следит за питанием. Регулярно красотка посещает косметолога, салоны красоты, следит за модой. В свои 38 лет эффектная блондинка едва ли соответствует паспортному возрасту.
Но если взглянуть на фотографии Рудовой времен покорения ею Москвы – это начало нулевых, — то едва ли в этой брюнетке можно узнать знаменитую актрису, которую, к тому же недавно Дмитрий Нагиев наделил статусом самой сексуальной груди российского кино.
После переезда в столицу Рудова устроилась работать продавцом в спортивный магазин. Долго удача от нее отворачивалась – она штурмовала кастинг за кастингом, пока не выбила себе эпизодическую роль.
Настоящая слава обрушилась на целеустремленную девушку в 2007 году, после выхода на экраны сериала «Татьянин день». Подробнее о судьбе и карьере Натальи Рудовой можно узнать здесь.
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