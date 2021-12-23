А потом Нагиев назвал ее лучшей грудью: как выглядела Рудова до того, как прославиться и стать секс-символом

Звезда сериалов и кино Наталья Рудова сегодня имеет многомиллионную армию поклонников и получает приглашения сниматься не только в многосерийных фильмах, но и клипах звезд. А еще блондинка обладает званием самой сексуальной женщины страны по версии журнала Maxim.

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Сейчас она при росте 172 см весит 55 кг, много работает над своей фигурой, следит за питанием. Регулярно красотка посещает косметолога, салоны красоты, следит за модой. В свои 38 лет эффектная блондинка едва ли соответствует паспортному возрасту.

Но если взглянуть на фотографии Рудовой времен покорения ею Москвы – это начало нулевых, — то едва ли в этой брюнетке можно узнать знаменитую актрису, которую, к тому же недавно Дмитрий Нагиев наделил статусом самой сексуальной груди российского кино.

После переезда в столицу Рудова устроилась работать продавцом в спортивный магазин. Долго удача от нее отворачивалась – она штурмовала кастинг за кастингом, пока не выбила себе эпизодическую роль.

Настоящая слава обрушилась на целеустремленную девушку в 2007 году, после выхода на экраны сериала «Татьянин день». Подробнее о судьбе и карьере Натальи Рудовой можно узнать здесь.

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