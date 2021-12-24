«Вся мокрая! Нагиев такое любит»: Горбань в прилипших к бедрам стрингах вальяжно вылезла из бассейна

Мария Горбань — девушка яркая и запоминающаяся. Звездная блондинка знает толк в позинге и то и дело публикует в Instagram «горячие» снимки в мини-бикини.

Накупавшись всласть, экранная «жена» Дмитрия Нагиева вальяжно выплыла на «берег» из бассейна, сверкнув своим «сочным» сексапильным телом в мокром купальнике, ткань которого так и льнула к упругим прелестям знойной красотки.

А струйки воды медленно стекали по ее рельефному прессу и мощным бедрам. Фанаты залюбовались тем, как выглядит молодая мамочка. У Маши двое детей: дочка Стефания и сын Нилан, малыша она родила от кинооператора Кирилла Зоткина.

«Вся мокрая! Нагиев такое любит», «Накупалась власть?», «Эта малышка на миллион», «Такой рельефный животик, даже парни позавидуют», «Капельки стекают по бедрам», «Красиво жить не запретишь!», «Налюбоваться вами не могу», «Само очарование!», «Грудь упругая, как будто и не рожала», «Нагиев бы пал к ногам», «В такую легко влюбиться», — пишут фолловеры.

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