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«Глупая девочка просто»: Шарапова оскорбила Кудрявцеву после истории с Андреасяном

Как отметила телеведущая, ее коллега взяла деньги за ведение шоу, а потом публично оскорбила режиссера.

«Глупая девочка просто»: Шарапова оскорбила Кудрявцеву после истории с Андреасяном
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Арина Шарапова в шоу «Откройте, Давид!» негативно высказалась в адрес своей коллеги телеведущей Леры Кудрявцевой.

Арина Шарапова
Арина Шарапова. Фото: Globallookpress.com

«Была ситуация, что известная телеведущая во время одной из премий прошлась по известнейшему режиссеру. Он ответил телеведущей в Instagram. Они конкретно хайпанули. Телеведущая говорит: «Ну как он мог обидеться. Мне же так написали», — вспомнил историю ведущий Давид Виннер.

«Глупая девочка просто. Я понимаю вас, но она глупенькая. Точно она получила деньги за ведение этой церемонии. А потом взяла и вот так опустила».

Арина Шарапова

Напомним, что Лера Кудрявцева сказала про фильмы Сарика Андреасяна со сцены: «Их много, но, как говорится, хорошего мало». После этого у звезд случился конфликт со взаимными упреками.

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Тэги

Арина ШараповаДавид ВиннерЛера КудрявцеваСарик АндреасянШоу "Откройте Давид!"