«И только так надо!»: Сарик Андреасян поддержал Ридли Скотта, нагрубившего Антону Долину

Деятели российского кино один за другим реагируют на инцидент отечественного критика Антона Долина и голливудского режиссера Ридли Скотта.

Напомним, первый в интервью назвал фильм «Последняя дуэль» очень реалистичным, если сравнивать его с другими историческими работами режиссера. Второй ответил на это посылом своего собеседника, скажем так, к черту (из-за маски на лице и превратностей английского языка не совсем понятно, то ли Скотт поблагодарил Долина, то ли грубо ответил ему добродушным тоном).

Российский коллега режиссера, создатель фильмов «Беременный», «Что творят мужчины!», «Защитники» и «Непрощенный» Сарик Андреасян отреагировал на эту новость абсолютной поддержкой Скотта.

«Вот так Ридли Скотт заткнул Долина! И только так надо!» — написал отечественный постановщик в «сториз».

А вот давнишний оппонент Андреасяна, кинокритик BadComedian не понял, почему голливудский режиссер так странно отреагировал на вполне себе адекватный комментарий россиянина. Ждем, когда создатель «Гладиатора» пояснит, чем ему так не угодил Долин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.