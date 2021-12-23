«Как хороша!»: 50-летняя Кудрявцева в «золотом» мини-платье с воланами блеснула стройными ногами

Лера Кудрявцева уже длительное время работает на телевидении. Ее приглашали вести музыкальные чарты и разные шоу. Но в последнее время она также становилась членом жюри в проекте «Ты суперстар», а также блондинка вела праздничные концерты.

Каждый раз она демонстрирует новые наряды. Для особенных случаев Лера выбирает платья в пол. Раньше она любила броские образы, но теперь все реже делает выбор в пользу мерцающих луков.

Однако Новый год многих звезд подталкивает к экспериментам. Лера облачилась в золотое мини-платье с поясом и рукавами-крыльями с воланами.

Телеведущая сделала акцент на стройных ногах. 50-летняя Кудрявцева покрасовалась перед камерой, едва прикрыв бедра. Она также сделала нежную укладку и макияж с блестками.

Поклонники признались, что любят стиль телеведущей. Более того, многие отметили, что Лера выглядит так, будто ей 18 лет.

«Какая крутая», «Ох, Лера, ваши образы бомбические», «Вот вам такое идет», «Ну как поверить, что вам 50? Девочка», «Наряд прям привлекает внимание», «Какие у вас стройные ножки», «Ох, давно не было таких коротких платьев! Ну как хороша!», «Одарил же бог фигурой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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